Арабские и мусульманские лидеры США, включая тех, кто поддержал Дональда Трампа на выборах 2024 года, раскритиковали его предложение выселить палестинцев из Газы.

Как ни парадоксально, многие мусульмане Америки по-прежнему считают Трампа лучшим вариантом для мира на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

«Мы против любого перемещения палестинцев из их родины», — заявил Бишара Бахбах, основатель общества «Арабских американцев за Трампа». Тем не менее он не отказывается от поддержки нового президента. Бахбах называет его шансом оказать влияние на Израиль и избежать нового конфликта.

Трамп озвучил свою идею оккупировать Газу на пресс-конференции с Биньямином Нетаньяху. Он предложил превратить эксклав в «Ривьеру Ближнего Востока» и не исключил отправку американских войск для захвата территории.

Это заявление прозвучало на фоне отказа многих мусульман и арабов США голосовать за Камалу Харрис в знак протеста против политики Байдена в Газе. В результате Трамп победил в ключевом штате Мичиган, где проживает крупнейшая арабская и мусульманская община страны.

Несмотря на возмущение словами Трампа, некоторые его сторонники продолжают оправдывать президента.

«Сравнивать его риторику с действиями Байдена и Харрис — нечестно», — заявил Рабиул Чоудхури, сооснователь «Мусульмане за Трампа». Он отмечает, что Байден выделил десятки миллиардов долларов Израилю, при этом никак не пытаясь остановить кровопролитие в Газе.

Другие, как Осама Сиблиани из Arab American News, назвали идеи Трампа «безумием» и обвинили его в спекуляции на страданиях палестинцев.

Тем не менее, часть избирателей не жалеет о выборе и поддержке Трампа, несмотря на его резкие заявления.

«Людей хотя бы не убивают тысячами, как при Байдене», — заявила Самра’а Лукман, йеменка из Мичигана, голосовавшая за Трампа в 2024 году.