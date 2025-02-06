Панама 6 февраля опровергла заявление Госдепартамента США о том, что американские военные корабли теперь могут бесплатно проходить через Панамский канал.

«Администрация Панамского канала, которая регулирует тарифы и сборы, не вносила никаких изменений», — говорится в заявлении панамской стороны.

Эта позиция противоречит заявлению Госдепа, который ранее заявил: США отныне не будут платить за транзит, что якобы позволит сэкономить миллионы долларов. В ведомстве при этом не привели позицию Панамы. По сути, Вашингтон просто самолично решил больше не платить.

США и так отдают несоразмерно мало за проход через канал. За последние 26 лет американцы заплатили всего $25,4 млн за проход своих военных кораблей и подлодок. Это менее $1 млн в год, уточнили в посольстве Панамы на Кубе.

Этот спор разразился на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что США должны «забрать обратно» Панамский канал. Президент утверждает, что Китай получил контроль над водной артерией вопреки договору, и пообещал «очень мощный» ответ.

Ситуация немного стабилизировалась после визита госсекретаря Марко Рубио в Панаму. Он встретился с президентом Раулем Мулино, который подтвердил суверенитет страны над каналом, но пообещал учесть обеспокоенность США из-за китайского влияния.

Мулино также заявил, что Панама не будет продлевать соглашение с Китаем о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс — один путь», заключенное в 2017 году.

С 2000 года канал контролируется Администрацией Панамского канала, члены которой назначаются правительством, но работают независимо.

Терминалы на входе и выходе из канала управляются разными компаниями, в том числе панамским подразделением гонконгского холдинга CK Hutchison. Этот концерн входит в число крупнейших портовых операторов мира и ведет бизнес в 24 странах, включая Великобританию, Австралию и Канаду.

Hutchison не контролирует сам канал и не числится в санкционных списках США. Однако для Трампа достаточно того, что компания родом из Китая.