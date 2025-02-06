ПОЛИТИКА
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Трамп отказался от Газы?
Белому дому пришлось отступить от плана оккупации Газы
Трамп отказался от Газы?
фото: АА / Photo: AA
6 февраля 2025 г.

Высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа сегодня попытались смягчить его заявление о том, что США должны взять под контроль Газу и изгнать палестинское население. Этот план, озвученный президентом накануне вечером, вызвал резкую критику со стороны всего мирового сообщества, включая союзников Вашингтона и противников.

Госсекретарь Марко Рубио дважды подчеркнул, что Трамп имел в виду лишь расчистку и восстановление Газы, а не оккупацию. Спецпредставитель президента на Ближнем Востоке на закрытой встрече в Конгрессе заверил сенаторов, что Трамп «не хочет вводить американские войска и не собирается тратить деньги США» на Газу.

Эти слова стали серьезным отступлением от заявления, которое Трамп сделал накануне на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Тогда он объявил о намерении «взять Газу под контроль», в том числе с применением американских войск, и превратить ее в «Ривьеру Ближнего Востока». Он также дал понять, что выселение палестинцев из Газы будет окончательным. То есть в будущей трамповской Ривьере им просто не будет места.

План президента вызвал бурное возмущение по всему миру. Лидеры Египта и Иордании, куда Трамп предложил переселить палестинцев, отвергли идею. Турция и Россия также резко осудили предложение. Жители Газы выразили негодование и недоумение. Эксперты назвали инициативу нарушением международного права.

Некоторые аналитики сочли заявление Трампа настолько нереалистичным, что расценили его как элемент торга перед переговорами о будущем Газы.

Кроме того, возможно, что резкие заявления Трампа нужны премьер-министру Израиля Нетаньяху для того, чтобы повлиять на ультраправых партнеров по коалиции. Ряд министров пригрозили уйти в отставку, если Израиль не продолжит войну в Газе. План Трампа об оккупации эксклава должен отвлечь радикальных министров.

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