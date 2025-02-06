Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил президента переходного правительства Сирии Ахмеда аш-Шара со вступлением в должность и заверил в стремлении Парижа снять санкции против Дамаска. В телефонном разговоре 5 февраля Макрон отметил «освобождение страны от режима Башара Асада» и пообещал поддержать Сирию в переходный период.

Аш-Шара поблагодарил Макрона за «поддержку сирийского народа» и подчеркнул, что страна намерена стать «активным и позитивным игроком в регионе». Он также заявил, что Дамаску необходимо избавиться от экономических санкций, мешающих восстановлению.

Аш-Шара, ранее возглавлявший антиправительственные силы, вступил в должность после бегства Башара Асада в Россию 8 декабря 2024 года. Это положило конец 61-летнему правлению партии «‎‎Баас», которое привело к гибели сотен тысяч сирийских граждан и бегству 8 млн сирийцев за границу.

Первый зарубежный визит новый лидер Сирии совершил в Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Лидеры обсудили вопросы безопасности и стабильности в регионе, а также пути восстановления Сирии после 14 лет гражданской войны. Эр-Рияд, ранее дистанцировавшийся от Дамаска, теперь сигнализирует о готовности к сотрудничеству и инвестициям.

В начале января министры иностранных дел Германии и Франции — Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро — посетили Дамаск. Это стало первым визитом европейских дипломатов в Сирию за последние 12 лет. Они встретились с новым сирийским лидером и представителями гражданского общества, заявив, что Европа готова помочь Сирии в политическом переходе, восстановлении и национальном примирении.

«Болезненная эпоха Асада завершена. Сирийцы получили шанс вернуть свою страну», — заявила Бербок. Визит подтверждает стремление ЕС нормализовать отношения с новым руководством Сирии, хотя вопрос снятия санкций пока остается открытым.

США и Британия также сигнализировали о готовности ослабить ограничения, чтобы дать Сирии восстановить экономику. Однако пока дальше разговоров дело не пошло.