Волонтер из Грузии: землетрясение такого масштаба мы видели только в апокалиптических фильмах

Волонтер из Грузии Вейсел Оруджов поделился воспоминаниями о своей работе в зоне разрушительного землетрясения, которое произошло в Турции 6 февраля 2023 года. По его словам, увиденное напоминало кадры из апокалиптических фильмов: разрушенные города, тысячи погибших, люди, оставшиеся без крова. #турция #землетрясение #катастрофавека #землетрясениевтурции