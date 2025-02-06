ПОЛИТИКА
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Волонтер из Грузии: землетрясение такого масштаба мы видели только в апокалиптических фильмах
Волонтер из Грузии Вейсел Оруджов поделился воспоминаниями о своей работе в зоне разрушительного землетрясения, которое произошло в Турции 6 февраля 2023 года. По его словам, увиденное напоминало кадры из апокалиптических фильмов: разрушенные города, тысячи погибших, люди, оставшиеся без крова. #турция #землетрясение #катастрофавека #землетрясениевтурции
ьтитить / Others
6 февраля 2025 г.
Истории
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