Украинские беспилотники нанесли удар по аэродрому в Приморско-Ахтарске Краснодарского края в ночь на 6 февраля, сообщили российские телеграм-каналы Mash и Astra со ссылкой на местных жителей. Генеральный штаб ВСУ подтвердил атаку и заявил, что в районе аэродрома зафиксированы попадания, взрывы и возгорание. В украинском военном командовании подчеркнули, что объект используется Россией для запуска дронов «Шахед» в направлении Украины, а также для обслуживания авиации, выполняющей задачи в Запорожской и Херсонской областях.

Власти Краснодарского края не подтверждали факт атаки, однако глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Максим Бондаренко 5 февраля сообщил, что в регионе работают системы ПВО. Он также призвал жителей не публиковать фото и видео. В то же время телеграм-канал Mash опубликовал запись, на которой слышен звук летящего беспилотника. Подлинность видео не подтверждена.

Украинские дроны также атаковали Ростовскую область. По словам губернатора Юрия Слюсаря, силы ПВО уничтожили беспилотники в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. Власти заявили, что пострадавших и разрушений нет. В Ахтубинском районе Астраханской области также сообщалось о воздушной атаке, но, по данным местных властей, силы ПВО ее отразили.

Минобороны России заявило, что за ночь средства ПВО сбили 28 украинских дронов. Из них 13 были уничтожены над акваторией Азовского моря, восемь — в Ростовской области, шесть — в Краснодарском крае и один — в Астраханской области. На фоне атак Росавиация временно приостанавливала работу аэропорта в Волгограде.

Российская армия в ночь на 6 февраля нанесла удар по Харькову. По словам мэра города Игоря Терехова, ракета поразила один из крупнейших рынков в Киевском районе, в результате чего сгорели несколько торговых павильонов. Пострадавших нет.

В Днепропетровской области, по данным украинских властей, в результате атаки дронов повреждены частные дома, но также обошлось без жертв. В Черкасской области силы ПВО за ночь сбили шесть дронов «Шахед». Информация о последствиях уточняется.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские военные за ночь запустили по Украине 77 беспилотников «Шахед» и две ракеты, выпущенные из комплекса «Искандер-М». По данным украинской стороны, силы ПВО сбили 56 дронов, а 18 беспилотников-имитаторов упали без негативных последствий.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.