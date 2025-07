В США призывают бойкотировать The New York Times

В США призывают бойкотировать The New York Times из-за предвзятого освещения конфликта в Газе, распространении дезинформации и фактическом оправдании военных действий Израиля. Особенное возмущение вызвала статья «Крики без слов», которая, по словам активистов, была позже признана фейком. Протестующие требуют от The New York Times публично отозвать этот материал, опубликовать редакционную статью с призывом к запрету поставок американского оружия Израилю и провести внутреннее расследование случаев антипалестинской предвзятости в редакции. Тем временем в соцсетях уже набирает популярность хештег с призывом «Никогда не прощать и не забывать причастность The New York Times к геноциду». #бойкот #протест #TheNewYorkTimes #палестина