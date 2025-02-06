Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог исключил возможность передачи Украине ядерного оружия в качестве гарантии безопасности.

«Вероятность того, что они получат обратно свое ядерное оружие, находится где-то между минимальной и нулевой. Давайте будем честны, мы оба знаем, что этого не произойдет», — заявил он в интервью Fox News.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что ядерное оружие могло бы стать достаточной гарантией безопасности в случае, если Киев не примут в НАТО. В Кремле его слова назвали «граничащими с безумием».

Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году в рамках Будапештского меморандума. Документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного арсенала и был подписан Россией, США, Великобританией и Украиной.

Союзники США ожидают, что спецпосланник по Украине и России Кит Келлог представит план президента Дональда Трампа по завершению войны в Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Германии с 14 по 16 февраля.

Согласно Bloomberg, инициатива может включать заморозку конфликта и сохранение оккупированных территорий в «подвешенном состоянии», а также предоставление Украине неких гарантий безопасности. О конкретных мерах пока не сообщается.