Президент США Дональд Трамп заявил, что после окончания боевых действий Израиль мог бы передать сектор Газа под контроль США, а палестинцев переселить в «новые и современные дома» в других странах региона.

«Сектор Газа был бы передан США Израилем, когда боевые действия завершатся. Палестинцы могли бы уже быть переселены в гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами в регионе», — написал Трамп в Truth Social.

Ранее он заявлял, что США «возьмут под контроль» Газу, займутся ее восстановлением и превратят эксклав в «ближневосточную Ривьеру». Он назвал Газу «площадкой для сноса» и предложил ее жителям «навсегда уйти» в другие страны, такие как Иордания и Египет.

Трамп также не исключил возможность отправки американских войск в Газу и пообещал лично посетить регион.

На фоне этих заявлений республиканцы в Конгрессе США предложили заменить в официальных документах термин «Западный берег» на «Иудея и Самария».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее предостерег от этнических чисток в секторе Газа. Выступая перед Комитетом по правам палестинского народа, Гутерриш не назвал Трампа напрямую, но подчеркнул:

«В поисках решений мы не должны усугублять проблему. Крайне важно оставаться верными международному праву. Крайне важно избегать любых форм этнических чисток».

Как отметил Reuters, пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик подтвердил, что эти слова можно расценивать как реакцию на заявление Трампа.

План президента США вызвал бурное возмущение по всему миру. Лидеры Египта и Иордании, куда Трамп предложил переселить палестинцев, отвергли идею. Турция, Китай и Россия также резко осудили предложение. Жители Газы выразили негодование и недоумение. Эксперты назвали инициативу нарушением международного права.