Профессор геофизики проанализировал двойное землетрясение в Турции в 2023 году

В настоящее время ведется активная научная работа, чтобы лучше понять этот феномен, заявил Фредерик Массон, профессор геофизики из Франции, который посетил юго-восток Турции через три месяца после февральских землетрясений 2023 года. Он поделился своим анализом того, как страна справилась с последствиями катастрофы. #Турция #землетрясение #годовщина #6февраля #трагедия #стихия #бедствие #эксперт #геофизик #профессор #Массон