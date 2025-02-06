ПОЛИТИКА
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Профессор геофизики проанализировал двойное землетрясение в Турции в 2023 году
В настоящее время ведется активная научная работа, чтобы лучше понять этот феномен, заявил Фредерик Массон, профессор геофизики из Франции, который посетил юго-восток Турции через три месяца после февральских землетрясений 2023 года. Он поделился своим анализом того, как страна справилась с последствиями катастрофы. #Турция #землетрясение #годовщина #6февраля #трагедия #стихия #бедствие #эксперт #геофизик #профессор #Массон
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6 февраля 2025 г.
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