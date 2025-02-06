Украина фиксирует резкий рост точности северокорейских баллистических ракет, которые Россия использует для ударов по украинской территории, пишет Reuters со ссылкой на украинских чиновников и военных.

По их словам, раньше отклонение от цели составляло несколько километров, теперь оно сократилось до 50–100 метров. Украинские военные считают, что Пхеньян тестирует свое оружие в боевых условиях, совершенствуя технологии. В Киеве утверждают, что с конца 2023 года Россия выпустила по Украине около 100 северокорейских ракет K-23, K-23A и K-24. По данным украинской разведки, Москва также получила миллионы снарядов и тысячи военнослужащих из КНДР. В ответ, по информации южнокорейской разведки, Россия передала Пхеньяну системы ПВО и противовоздушные ракеты.

В Москве и Пхеньяне эти заявления опровергают, утверждая, что КНДР не поставляла вооружения и не отправляла своих военных для участия в российско-украинском конфликте.

Украинские эксперты предполагают, что Северная Корея улучшила навигационные системы или оснастила ракеты механизмами управления. Хотя анализ обломков не выявил изменений в конструкции, результаты ударов указывают на резкое повышение точности.

Вашингтон и Сеул предупреждают: военное сотрудничество России и КНДР угрожает глобальной безопасности. В 2023 году Москва и Пхеньян подписали договор о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве». В ноябре тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что альянс двух соседей подрывает режим нераспространения ядерного оружия. Однако в МИД РФ раскритиковали заявления Блинкена, уточнив, что его слова не соответствуют действительности.

Опрошенные Reuters эксперты утверждают, что Россия передает Северной Корее не только деньги и комплектующие, но и делится технологиями. Это дает Пхеньяну возможность ускорить разработку вооружений, угрожая безопасности Южной Кореи, Японии и всего региона.