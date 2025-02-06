Трамп запретил трансгендерам участвовать в женском спорте

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам принимать участие в женских спортивных соревнованиях. 🛑 По мнению республиканцев, это решение направлено на «восстановление справедливости» в спорте, обеспечивая равные условия для женщин-спортсменок. Однако правозащитники и представители ЛГБТК+ сообществ называют указ дискриминационным и заявляют, что он нарушает права трансгендерных людей. Министерство юстиции получило указание обеспечить немедленное исполнение запрета в школах по всей стране. 📌 Ключевые моменты: - Указ распространяется на все школы и спортивные организации страны 🏫. - Министерство юстиции получило поручение следить за его соблюдением. ⚖️ - Решение вызвало широкие общественные дебаты и протесты в крупных городах США 📢. 💬 Что вы думаете о таком указе? Это защита женского спорта или нарушение прав человека? Поделитесь своим мнением в комментариях! 🗨️