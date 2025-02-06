Что делать при землетрясении? Как спастись и подготовиться?

6 февраля 2023 года на востоке Турции произошло одно из самых разрушительных землетрясений, унесших десятки тысяч жизней. Эта катастрофа изменила судьбы миллионов людей и оставила глубокий след в истории страны. В этом видео мы хотим дать вам важные инструкции о том, как защитить себя и своих близких в случае землетрясения. Мы не можем предотвратить стихийное бедствие, но можем быть к нему готовы.