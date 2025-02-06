Россия поддержала закрытие Агентства США по международному развитию (USAID), заявив, что оно было инструментом вмешательства в дела других стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва давно критиковала USAID, обвиняя агентство в организации «цветных революций» в постсоветских странах. Россия выслала USAID еще в 2012 году, обвинив его во вмешательстве в политическую жизнь страны.

«Это что угодно, только не агентство по помощи, содействию развития. Это машина по вмешательству во внутренние дела, это механизм по смене режимов, политического строя, государственного устройства. Это какие-то терминаторы», — цитирует издание «Ведомости» слова Захаровой.

Решение упразднить USAID как независимую структуру было объявлено советником президента США Дональда Трампа Илоном Маском в рамках курса на сокращение государственного аппарата. Функции агентства переданы Госдепартаменту, а его сотрудники по всему миру отправлены в административный отпуск.

USAID финансировало проекты в 120 странах, включая программы гуманитарной помощи, здравоохранения и продвижения демократии. Тем не менее его деятельность часто вызывала международную критику, Трамп называл агентство «рассадником радикальных леваков», а Маск – «гадюшником марксистов».

Закрытие USAID вызвало резкую реакцию международных гуманитарных организаций, которые в том числе утверждают, что прекращение его работы уже привело к сворачиванию программ по борьбе с ВИЧ и других инициатив.