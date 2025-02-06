ПОЛИТИКА
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Израильские военные застрелили палестинского подростка в Газе
Израильские военные застрелили 13-летнего Хамзу аль-Хамса в Рафахе, на юге сектора Газа, в среду, несмотря на продолжающееся перемирие между ХАМАС и Израилем. Очевидцы сообщают, что израильские солдаты открыли огонь по подростку в районе Аль-Ауда, в результате чего он получил тяжелые ранения. Мальчика доставили в медкомплекс в Хан-Юнусе, где он позже скончался от полученного ранения.
Израильские военные застрелили палестинского подростка в Газе / Others
6 февраля 2025 г.
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