Израильские военные застрелили палестинского подростка в Газе

Израильские военные застрелили 13-летнего Хамзу аль-Хамса в Рафахе, на юге сектора Газа, в среду, несмотря на продолжающееся перемирие между ХАМАС и Израилем. Очевидцы сообщают, что израильские солдаты открыли огонь по подростку в районе Аль-Ауда, в результате чего он получил тяжелые ранения. Мальчика доставили в медкомплекс в Хан-Юнусе, где он позже скончался от полученного ранения.