ПОЛИТИКА
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Трамп хочет забрать Газу?
Дональд Трамп предложил «‎зачистить»‎ Газу от палестинцев и превратить сектор в ближневосточную Ривьеру. Мотивировал свое решение Трамп тем, что Газа полностью разрушена и якобы дешевле построить новые дома в пустыне Синай, нежели восстанавливать эксклав. Речь идет об изгнании из своих домов 2 млн палестинцев, но для Трампа их жизни ничто по сравнению с интересами Израиля. Удастся ли странам региона противостоять плану Трампа — разбирался TRT на русском.
Трамп хочет забрать Газу? / Others
7 февраля 2025 г.
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