Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у президента США Дональда Трампа пока нет официального плана по прекращению войны. Об этом он сказал на пресс-конференции с главой Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

«Его (плана) еще официального нет. То, что есть в тех или иных публикациях… я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа», — заявил Зеленский.

По его словам, Киев уже обсуждал «конкретные вещи» с США еще до инаугурации Трампа и имеет свое видение мирного плана. Однако пока в СМИ будет появляться много слухов, не все из которых соответствуют действительности.

«Дождемся официальных переговоров», — добавил он.

В конце января украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект «плана Трампа», якобы рассчитанного на 100 дней. В нем говорилось, что команда Трампа активно обсуждала этот документ в дипломатических кругах Украины. По данным СМИ, в ранее озвученных идеях советников Трампа отсутствовало членство Украины в НАТО и предусматривались территориальные уступки.

Агентство Bloomberg сообщало, что союзники США ожидали представления плана спецпосланником Трампа Китом Келлогом на Мюнхенской конференции по безопасности (14–16 февраля). Однако сам Келлог опроверг эти сообщения, заявив, что план представит лично Трамп, но не в ближайшее время.