Министр обороны Сирии Мурхеф Абу Касра заявил о готовности сохранить российские военно-воздушную и военно-морскую базы на средиземноморском побережье при условии соблюдения национальных интересов страны. По его словам, отношение России к новому сирийскому правительству «значительно улучшилось» после падения режима президента Башара Асада в декабре.

«В политике нет вечных врагов», — отметил Абу Касра в интервью для издания Washington Post, говоря о Москве, бывшей главным союзником Асада. На вопрос о сохранении российского военно-морского порта в Тартусе и авиабазы Хмеймим в Латакии, министр ответил: «Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да».

Одним из ключевых вопросов в отношениях с Россией остается судьба бывшего правителя Асада, бежавшего в Москву в начале декабря. Хотя министр обороны напрямую не подтвердил, запрашивал ли глава временного правительства Сирии Ахмед аш-Шара экстрадицию Асада во время встречи с российскими официальными лицами в прошлом месяце, он отметил, что вопрос привлечения Асада к ответственности поднимался на переговорах.

Российская делегация во главе с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым воздержалась от комментариев о статусе Асада. «Мы выразили благодарность за то, что наши граждане и объекты не пострадали в результате событий последних недель», — заявил Богданов, добавив, что соглашение о российском военном присутствии «требует дополнительных переговоров».

В настоящее время Россия сократила свое военное присутствие в Сирии до двух объектов — в Тартусе и Латакии. Особую стратегическую ценность для Москвы представляет военно-морская база, обеспечивающая доступ к незамерзающему порту в Средиземном море.

Сирийские власти также ведут переговоры с США и Турцией о статусе их военных баз в стране и рассматривают возможность заключения оборонных соглашений с несколькими государствами. Одним из ключевых вопросов в отношениях с Россией остается судьба бывшего президента Асада, бежавшего в Москву в начале декабря.