Тель-Авив вслед за США объявил о выходе из Совета по правам человека ООН. Глава МИД страны Гидеон Саар посоветовал организации заниматься своими прямыми обязанностями, а не «демонизировать» еврейское государство. Причина его претензий — правозащитники критикуют действия страны в секторе Газа.

«Дискриминация в отношении нас очевидна: в СПЧ ООН Израиль — единственная страна, пункт повестки дня которой посвящен исключительно ему», — заявил дипломат. Действительно, с 2006 года Совет принял более 100 осуждающих Израиль постановлений — это более 20% от общего числа когда-либо принятых резолюций.

В СПЧ ООН обратили внимание на несостыковки в заявлении израильского дипломата. Как оказалось, Тель-Авив не может покинуть организацию, поскольку имеет в ней лишь статус наблюдателя. «Государство-наблюдатель в совете не может выйти из состава органа, в котором оно не состоит», — пояснил официальный представитель органа ООН Паскаль Сим.

Совсем другое дело — США. Накануне американский лидер Дональд Трамп подписал два указа: о выходе страны из СПЧ и прекращении финансирования БАПОР. В гуманитарных учреждениях ООН выразили обеспокоенность в связи с решением Америки приостановить финансирование программ внешней помощи.

«Что происходит, когда наша работа не финансируется? Женщины рожают одни в антисанитарных условиях. Риск возникновения акушерского свища возрастает, новорожденные умирают от предотвратимых причин. Жертвы гендерного насилия не имеют возможности получить медицинскую или психологическую поддержку», — рассказал региональный директор ЮНФПА по Азии и Тихоокеанскому региону Пио Смит.

Само по себе решение Трампа сложно назвать сенсацией — технически членство Америки в СПЧ ООН истекло в конце 2024 года, а финансирование БАПОР прекратилось еще при Джо Байдене из-за утверждений о сотрудничестве сотрудников агентства с ХАМАС.

Однако общая политика республиканца по отношению к международным институтам может вызывать тревогу за судьбу гуманитарных проектов. Если США спешно начнут покидать организации, то это может стать поводом и для других стран пересмотреть свои обязательства перед этими институтами.

Есть ли у мира повод для беспокойства, TRT на русском обсудил с востоковедом, автором Telegram-канала «Восточные ворота» Андреем Онтиковым:

— США уже покидали СПЧ ООН. Это произошло во время первого срока правления Трампа. Потом к власти пришел Джо Байден и вернул стране членство в организации. Поэтому нет никаких гарантий, что этот выход снова не окажется временным.

И кроме того, давайте будет откровенными, если бы США отказались от мандата постоянного члена Совета безопасности ООН, то это вызвало бы множество вопросов. Но об этом речи не идет. Они держатся за ключевые позиции и никуда уходить не собираются.

— С какой целью Трамп грозит выходом США из НАТО?

— Американцы пытаются выкрутить руки своим партнерам по альянсу. Таким способом в Вашингтоне стремятся укрепить свое влияние на союзников. Я бы не стал воспринимать эти угрозы серьезно. И не вижу причин говорить, что США уничтожают мировой порядок.

Но если это и произойдет, то будет новый мировой порядок. Человечество не может жить в состоянии хаоса и нестабильности на протяжении десятков лет. Любая система стремится к распаду, но после периода конфликтов или войн будут приняты новые правила. Какими они могут быть, можно только гадать.

— Можно ли говорить, что существующие правила игры установили США?

— Конечно, нет. Современный мировой порядок создавался державами-победителями во Второй мировой войне. После распада СССР был определенный период нестабильности, но он быстро закончился, потому что Россия и Китай стали постепенно занимать более твердую позицию на международной арене и в рамках Совбеза ООН.

Все принципы, на которых строилась ООН и работа Совета безопасности, по-прежнему сохраняются. Понятно, что они сплошь и рядом нарушаются, но и в этом нет ничего нового.

Взять, например, резолюции по израильско-палестинскому урегулированию — их не выполняли десять лет назад, так и не выполняют сейчас. То есть, опять же, ничего нового в этом нет.

Зачастую, когда мы говорим о Трампе, то за его эксцентричностью больше ничего не видим. Но пока с уверенностью можно сказать, что единственное желание Трампа — это усилить влияние и позиции Соединенных Штатов на мировой арене.