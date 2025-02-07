США готовы усилить санкционное давление на Россию, чтобы ускорить окончание войны в Украине, заявил спецпосланник по Украине и России Кит Келлог в интервью The New York Post.

По его словам, введенные против РФ ограничения сейчас «на тройку по десятибалльной шкале» и могут быть ужесточены, особенно в нефтедобывающем секторе. Однако одними экономическими мерами, считает он, ситуацию не изменить — необходимо военное и дипломатическое давление.

На данном этапе, полагает Келлог, власти России не стремятся к прекращению боевых действий и не боятся потерь.

«Это в ДНК российских военных операций — война на истощение. Они привыкли к этому. Я имею в виду, что это страна, которая была готова потерять — и потеряла — 700 тыс. человек в Сталинградской битве за шесть месяцев, и они и глазом не моргнули», — заявил он.

Келлог уверен, что Дональд Трамп сможет найти способ закончить войну.

«Если кто-то понимает в рычагах воздействия, так это президент Трамп», — отметил он, добавив, что действия предыдущей администрации были неэффективными. По его словам, Байден обещал помогать Украине, но не усиливал давление и не поставлял вооружение вовремя.

«Это не стратегия, а наклейка на бампер», — так Келлог охарактеризовал политику Белого дома при Байдене.

Прекращение войны в Украине Трамп называл одним из ключевых пунктов своей программы. Ранее сообщалось, что его спецпосланник может представить мирный план на Мюнхенской конференции по безопасности (14–16 февраля), но Келлог заявил, что этот документ представит лично Трамп, и в ближайшие дни этого не произойдет.