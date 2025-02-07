ПОЛИТИКА
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ДР Конго проводит массовое захоронение жертв войны на фоне эскалации конфликта
В Демократической Республике Конго проходят массовые захоронения жертв вооруженного конфликта. Сообщается, что за 10 дней боевых действий погибли почти 3 000 человек. Поддерживаемая Руандой группировка M23 продолжает наступление и готовится взять под контроль город Кавуму. По данным ООН, в захваченной Гоме накануне обнаружили более 900 тел в моргах.
ДР Конго проводит массовое захоронение жертв войны на фоне эскалации конфликта / Others
7 февраля 2025 г.
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