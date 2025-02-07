Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не пойдет на нормализацию отношений с какой-либо страной, если это будет связано с требованием создать Палестинское государство.

В интервью израильскому телеканалу Channel 14 он прокомментировал позицию Саудовской Аравии, которая ранее выразила готовность к нормализации с Израилем, но при условии создания государства Палестина.

«Если они хотят создать Палестинское государство, то могут создать его в Саудовской Аравии. У них обширные территории», — заявил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что Израиль не согласится на этот шаг, так как считает его «победой ХАМАС и поражением Израиля». По его словам, Тель-Авив не подпишет ни одно соглашение, которое может поставить под угрозу безопасность государства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия отказалась от требования создания Палестинского государства как условия для нормализации отношений с Израилем.

Однако вскоре МИД Саудовской Аравии опроверг это заявление, заявив, что позиция Эр-Рияда остается неизменной. В публикации ведомства в социальной сети Х отмечается, что наследный принц Мухаммед бин Салман четко подтвердил, что Саудовская Аравия не отказывается от идеи создания Государства Палестина.

Трамп также заявлял, что после окончания боевых действий Израиль мог бы передать сектор Газа под контроль США, а палестинцев переселить в «новые и современные дома» в других странах региона.

План президента США вызвал бурное возмущение по всему миру. Лидеры Египта и Иордании, куда Трамп предложил переселить палестинцев, отвергли идею. Турция, Китай и Россия также резко осудили предложение. Жители Газы выразили негодование и недоумение. Эксперты назвали инициативу нарушением международного права.