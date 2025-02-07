Председатель Морской коллегии РФ, помощник президента Николай Патрушев обвинил страны НАТО в попытке перекрыть России доступ к Балтике. По его словам, альянс пытается парализовать российские порты в Балтийском море и не пропускает суда под флагом РФ.

Патрушев утверждает, что НАТО якобы применяет террористические методы, угрожая судоходству в Ленинградской и Калининградской областях.

«Запад использует террор, чтобы ослабить Россию. Пример тому — атака на наше судно в Средиземном море и фактически пиратский захват танкера Eagle S в Балтике», — заявил Патрушев 6 февраля на совещании по вопросам безопасности морских перевозок.

Ранее суд в Финляндии арестовал танкер Eagle S. Судно подозревают в повреждении энергокабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию.

В Балтийском море за последний год также пострадали несколько других подводных линий связи. Запад обвиняет в этом Россию, но Москва отвергает обвинения. В ответ на угрозы подводной инфраструктуре НАТО объявило о создании миссии «Балтийский караул».

Страны альянса на встрече в Хельсинки в середине января договорились усилить военное присутствие в Балтике. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что «подобные действия (нападения на кабели) не останутся без ответа».

Потому альянс намерен увеличить патрулирование Балтики. В рамках новой миссии НАТО будет отслеживать ситуацию как на поверхности, так и под водой. Кроме того, Великобритания и страны Балтии активизировали наблюдение за российскими судами. Одна только Швеция направила в регион три военных корабля и самолет-разведчик.

Западные страны опасаются так называемого «теневого флота» России — судов, которые перевозят нефть в обход санкций. По мнению экспертов, именно эти суда могут быть причастны к повреждению подводных кабелей.

Никаких доказательств того, что за инцидентами стоит Россия, страны альянса так и не привели.