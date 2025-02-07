Украина хочет вовлечь американские войска в конфликт с Россией, заявил 7 февраля советник президента Зеленского Михаил Подоляк. Он признал: Киев не стремится к прямому столкновению между Москвой и Вашингтоном, хотя это существенно укрепило бы позиции Украины. Речь идет о большем участии США на украинском направлении.

Подоляк отметил, что перспектива прямого конфликта США и РФ остается крайней мерой.

«‎Можно давить на Путина и другими способами‎. Прямое военное столкновение США и России безусловно помогло бы нам, но это слишком сложный и опасный путь‎»‎, — подчеркнул чиновник.

Он также выразил сомнения в том, что европейские страны поддержат введение миротворцев на территорию Украины. Такой шаг будет трудно объяснить избирателям, особенно в условиях яростного сопротивления со стороны России.

Его слова прозвучали на фоне обсуждений возможного соглашения между США и Украиной по разработке полезных ископаемых в спорных территориях Украины. Речь идет о таких ресурсах, как уран, литий и редкоземельные металлы — они имеют критическое значение для глобальной безопасности.

Идею о том, чтобы Киев платил за военную помощь своими ресурсами впервые еще осенью озвучил президент Владимир Зеленский. Теперь о своем интересе к ней заявил и Дональд Трамп.

Однако Киев настаивает на том, что эти ресурсы не должны попасть в руки России. Подоляк подчеркнул, что ставки высоки, поскольку многие из самых ценных залежей Украины находятся на территориях, контролируемых Россией. Более 40% минеральных богатств Украины находятся на территории Донецкого бассейна.

Москва, как и ожидалось, отвергла идею коммерческого соглашения США с Украиной, назвав ее «покупкой поддержки‎»‎, а не настоящей иностранной помощью. При этом сами российские политики уже вовсю начали изучать природные ископаемые Донецкой и Луганской областей.