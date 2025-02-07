Американский суд временно приостановил программу увольнений чиновников, продвигаемую администрацией Дональда Трампа. Это победа для профсоюзов, которые подали иск.

Впрочем, победа временная: решение суда будет действовать только до понедельника, 10 февраля. Судья Джордж О’Тул может продлить блокировку или полностью отменить программу на слушании 10 февраля. Но Трамп и его команда пообещали обойти запрет.

Несмотря на решение суда, более 60 тыс. федеральных служащих уже согласились добровольно покинуть посты. Многим из них предложили получить компенсацию в виде 8 зарплат и сохранения льгот.

Трамп хочет резко сократить госаппарат, обвиняя бюрократию в саботаже его политики. В рамках реформы он поручил Илону Маску уволить до 2 млн чиновников.

Сокращения коснулись и таких стратегически важных ведомств, как ФБР и ЦРУ. В американской разведке под сокращения попал целый отдел по борьбе с незаконным отмывом средств и по отслеживанию российских олигархов.

«Департамент эффективности» DOGE, возглавляемый Маском, требует доступ к личным данным сотрудников. Это требование вызвало возмущение судебной системы — генпрокуроры восьми штатов подали иски против миллиардера.

Федеральные служащие напуганы. Они скачивают и удаляют личные данные, опасаясь, что люди Маска обнаружат нелояльных сотрудников.

Последняя надежда на суд. Wall Street Journal (WSJ) пишет, что суд запретил Илону Маску вход в Казначейство, чтобы не дать ему доступ ко всем финансовым операциям США. Полиции и охране ведомства приказано не пускать людей Маска в здание. Однако миллиардер, похоже, не собирается соблюдать судебные предписания и все равно намерен получить доступ к денежной системе США.

В Белом доме заявляют, что выполняют обещание Трампа сократить госрасходы. Однако на деле все это выглядит как увольнение всех несогласных с видением Трампа, а также всех демократов.