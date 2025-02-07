Российская разведка решила использовать ослабление американских спецслужб из-за массовых увольнений по указу Дональда Трампа. Служба внешней разведки (СВР) выпустила видео на английском, призывая «истинных патриотов Америки» связаться с ней и поработать на Москву. Это ответ на попытки ЦРУ завербовать россиян.

ЦРУ считает войну в Украине шансом для найма агентов в России. В 2023 году агентство выпустило ролик, призывая российских чиновников, недовольных войной, раскрывать правду о власти.

СВР тогда высмеяла «неуклюжие попытки» ЦРУ, однако теперь российская разведка пошла тем же путем. Спецслужба пытается завербовать американцев, недовольных приходом Трампа к власти и его массовыми сокращениями. В планах нового главы Белого дома уволить до 2 млн госслужащих.

Как пишет Wall Street Journal (WSJ), в рядах ЦРУ идут самые массовые чистки за всю историю. В начале недели абсолютно все сотрудники ведомства получили сообщения с призывом уволиться.

Новый директор ЦРУ объяснил эту политику тем, что Трамп хочет набрать новые, более лояльные кадры. Кроме того, окружение президента пытается получить доступ к личным данным сотрудников спецслужбы — это нужно, чтобы выявить тех, кто вел дела против Трампа и организаторов штурма Капитолия 6 января 2021 года.

В своем ролике с призывом к сотрудничеству СВР напомнила о совместной борьбе СССР и США против нацистов. В ролике сначала показаны кадры Второй мировой войны, затем — как советские и американские солдаты обнимаются в 1945 году.

«Мы уверены, что попытки ЦРУ бесполезны, а наши народы не забыли героическое прошлое», — говорится в заявлении. В конце указаны контакты СВР через анонимную сеть TOR.

Видео появилось на фоне слухов о новом плане Дональда Трампа завершить войну в Украине. По данным российских источников, встреча Трампа и Путина находится «на продвинутой стадии подготовки».