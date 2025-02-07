Израильская армия предупредила ливанцев, чтобы они не возвращались в южные районы страны. Военный представитель Авихай Адраи заявил 6 февраля, что израильские войска остаются в регионе, а возвращение туда опасно.

«До особого распоряжения вам запрещено возвращаться в свои дома. Любой, кто движется на юг, рискует жизнью», — написал военный в X.

С 27 ноября между Израилем и Ливаном действует шаткое перемирие. Оно остановило обмен ударами между Израилем и «Хезболлой», который начался 8 октября 2023 года и перерос в полномасштабную войну 23 сентября.

1 октября Израиль начал вторжение на территорию Ливана, пытаясь закрепиться и оккупировать всю южную часть арабской страны. Перемирие положило конец агрессии, однако израильтяне не спешат выводить своих военных.

С момента подписания перемирия Израиль совершил более 670 нарушений режима тишины. Израильские военные убили и ранили десятки ливанцев, в том числе женщин и детей.

Согласно соглашению, израильская армия должна была покинуть Южный Ливан к 26 января, но отказалась. Срок отодвинули до 18 февраля. Вполне вероятно, что Тель-Авив запросит еще одну отсрочку, чтобы и дальше оккупировать юг Ливана.

4 февраля Ливан подал в ООН жалобу на Израиль из-за нарушения перемирия и резолюции 1701. МИД страны обвинил Израиль в военных атаках, разрушении домов, похищении граждан и нападениях на армию и журналистов.

Резолюция 1701 требует прекратить боевые действия и создать демилитаризованную зону у реки Литани. Тель-Авив также убрал пять пограничных знаков на Голубой линии, разграничивающей Ливан и Израиль. Бейрут назвал это грубым нарушением суверенитета.

Ливан требует от Совбеза ООН занять «жесткую позицию» против Израиля и усилить армию и миротворческий контингент. Ответа от ООН пока так и не было.