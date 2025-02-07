Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп призывает страны региона принять участие в восстановлении Газы. Однако политик не смог внятно ответить, разрешат ли США палестинцам вернуться на эти земли.

Выступая в Доминиканской Республике, Рубио поддержал спорное предложение Трампа «передать Газу под контроль» США. Политик утверждает, что эксклав непригоден для жизни из-за разрушений и неразорвавшихся боеприпасов.

«Трамп хочет быть частью решения, но если другие страны готовы взять на себя эту задачу, это было бы замечательно. Однако пока никто не спешит этого делать», — сказал Рубио.

Он обвинил мировые державы в выражении озабоченности судьбой палестинцев без реальных действий и призвал богатые страны региона оказать финансовую и технологическую поддержку.

При этом Рубио ушел от ответа, когда журналисты решили уточнить, смогут ли палестинцы вернуться в Газу. Рубио сослался на угрозу неразорвавшихся боеприпасов.

«Люди не должны жить рядом с оружейными складами и минами, оставленными ХАМАС», — заявил он, добавив, что перемещенные жители Газы должны будут жить в другом месте. По его словам, это временная мера.

Предложение Трампа вызвало международное осуждение. 4 февраля он заявил, что США могут «взять под контроль» Газу и переселить ее население, утверждая, что его план реконструкции превратит сектор в «Ривьеру Ближнего Востока». Позже он уточнил, что американские войска в операции участвовать не будут.

Этот план появился после прекращения огня 19 января, положившего конец 15-месячному вторжению Израиля. Осада Газы унесла жизни 47 тыс. человек, еще 111 тыс. ранены, по данным Минздрава Газы. В результате войны разрушена половина жилого фонда эксклава, почти 2 млн человек остались без жилья.

С 13 по 18 февраля Рубио посетит Израиль, ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию. Представитель Госдепа США заявил, что в ходе поездки он будет продвигать инициативу Трампа по Газе и продолжит «обсуждение» будущего выселения палестинцев.