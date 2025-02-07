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ЕС раскритиковал решение Трампа по МУС
Введение санкций против МУС угрожает его независимости и ослабляет мировую систему правосудия, заявил глава Европейского Совета Антониу Кошта
ЕС раскритиковал решение Трампа по МУС
Антониу Кошта / Фото: Reuters
7 февраля 2025 г.

Европейский Союз осудил санкции США против Международного уголовного суда (МУС), назвав их угрозой независимости и беспристрастности этого органа.

«Введение санкций в отношении МУС поставит под угрозу независимость Суда и ослабит международную систему уголовного правосудия в целом», — заявил председатель Европейского Совета Антониу Кошта по итогам встречи с главой МУС Томоко Аканэ.

По его словам, суд играет ключевую роль в обеспечении правосудия для жертв самых ужасных преступлений в мире, а попытки давления подрывают систему международного правопорядка.

«Мы полны решимости положить конец безнаказанности и привлечь к ответственности всех, кто нарушает международное право», — подчеркнул Кошта.

21 ноября МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, обвинив их в военных преступлениях в секторе Газа.

В ответ президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Гааги, обвинив суд в предвзятости и незаконном вмешательстве.

Трамп напомнил, что США и Израиль не являются участниками Римского статута и никогда не признавали юрисдикцию Гааги.

Это не первый случай санкций США против Гааги. Во время первого срока Трамп вводил ограничения против прокурора Фату Бенсуды, расследовавшей военные преступления американских войск в Афганистане.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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