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МУС: Трамп подрывает международное право
МУС осудил решение Дональда Трампа о введении санкций, отметив, что это угрожает независимости международного правосудия
МУС: Трамп подрывает международное право
МУС / Фото: Reuters
7 февраля 2025 г.

Международный уголовный суд (МУС) решительно осудил указ президента США Дональда Трампа, вводящий санкции против судебных чиновников Гаагского трибунала. В официальном заявлении суд назвал это попыткой «подорвать деятельность независимой и беспристрастной судебной системы».

«МУС осуждает президентский указ, целью которого является введение санкций в отношении должностных лиц суда и подрыв международного правосудия», — говорится в заявлении.

Суд также подчеркнул, что продолжит обеспечивать справедливость и защищать миллионы невинных жертв по всему миру.

МУС обратился к 125 государствам-членам, гражданскому обществу и всем странам мира с призывом объединиться в защиту международного правопорядка и основных прав человека.

Официальное заявление опубликовано на английском, арабском и испанском языках. В заявлениях, касающихся Израиля, также используется иврит.

21 ноября МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, обвинив их в военных преступлениях в секторе Газа.

В ответ президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Гааги, обвинив суд в предвзятости и незаконном вмешательстве.

Трамп напомнил, что США и Израиль не являются участниками Римского статута и никогда не признавали юрисдикцию Гааги.

Это не первый случай санкций США против Гааги. Во время первого срока Трамп вводил ограничения против прокурора Фату Бенсуды, расследовавшей военные преступления американских войск в Афганистане.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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