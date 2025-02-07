Россия сожалеет в связи с решением Азербайджана закрыть «Русский дом» в Баку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы сожалеем в этой связи. Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать в результате двусторонних контактов», — заявил он.

По словам представителя Кремля, Москва намерена обсуждать этот вопрос на разных уровнях, вплоть на уровне глав государств. «Если будут контакты на высшем уровне, то мы не исключаем, что этот вопрос может быть поднят в диалоге двух глав государств», — добавил он.

Ранее МИД Азербайджана направил России ноту о необходимости прекратить деятельность культурного центра из-за отсутствия регистрации и «серьезных нарушений» местного законодательства. В ответ Мария Захарова заявила о готовности России выполнить все необходимые требования для регистрации.

Скандал разгорелся после того, как BakuTV обвинил «Русский дом» в работе на российские спецслужбы. Глава «Россотрудничества» Евгений Примаков в ответ анонсировал подготовку иска о защите деловой репутации.

«Русские дома» находятся под управлением «Россотрудничества» и работают во многих странах мира. Эти организации представляют интересы Федерального агентства по делам СНГ, проводят мероприятия для соотечественников за рубежом и занимаются продвижением российской культуры, науки и образования.

Примечательно, что одновременно с «Русским домом» Баку закрывает и американское Агентство USAID.