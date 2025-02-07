В бельгийской столице продолжается волна вооруженного насилия. Рано утром в пятницу в районе Петербос столичной коммуны Андерлехт произошла новая перестрелка, сообщает брюссельская прокуратура.

В результате погиб мужчина, чья личность пока не установлена. По данным полиции, стрельба, вероятно, связана с конфликтом между наркобандами.

Это четвертая перестрелка в Брюсселе за три дня.

В четверг один человек получил ранения возле станции метро Clémenceau в Андерлехте.

В среду в том же районе произошла перестрелка между двумя мужчинами, что привело к погоне в туннелях метро и временной остановке движения. Незадолго до этого в районе Сен-Жозе-тен-Нуд в результате стрельбы были ранены два человека.

Хотя связь между этими случаями пока не подтверждена, полиция предполагает, что все инциденты связаны с разборками между наркокартелями за контроль над территорией.

Мэр Брюсселя Филипп Клоз заявил, что соберет экстренное совещание с главами районов, чтобы обсудить меры по борьбе с насилием.

Правительство Бельгии планирует временно объединить шесть полицейских зон Брюсселя, чтобы эффективнее реагировать на всплеск преступности.