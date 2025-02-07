ПОЛИТИКА
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Конгрессмен-демократ Эл Грин требует начать процедуру импичмента Трампа
Конгрессмен-демократ Эл Грин хочет инициировать процедуру импичмента президента США. Причиной стали высказывания Дональда Трампа о возможном установлении американского контроля над Газой. Напомним, ранее он также заявил, что палестинцев надо расселить из Газы в другие страны, например, в Египет и Иорданию.
Конгрессмен-демократ Эл Грин требует начасть процедуру импичмента Трампа / Others
7 февраля 2025 г.
Истории
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