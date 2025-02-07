На бумаге американцы меняют карту мира. Конечно, этим планам не суждено воплотиться, потому что они лишены реальности. С таким заявлением выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ответ на планы президента США Дональда Трампа выселить палестинцев из Газы в соседние арабские страны.

В ответ на призыв Трампа к «великой сделке» Хаменеи был категоричен: «Переговоры с Америкой не умны, не мудры и не почетны. Они не решат наших проблем. Причина? Опыт!»

Он напомнил, что после двух лет переговоров и множества уступок со стороны Ирана, США нарушили ядерное соглашение 2015 года. «Человек, отвечающий за это, просто разорвал его», — сказал Хаменеи, имея в виду Трампа, который в 2018 году вывел США из ядерной сделки и ввел санкции, подорвавшие экономику Ирана.

В ответ на потенциальные угрозы Хаменеи предупредил: «Если они будут угрожать нашей безопасности, мы будем угрожать их безопасности. Если они воплотят свои угрозы, мы сделаем то же самое».

Заявления прозвучали после того, как Трамп выразил желание начать работу над «контролируемым мирным ядерным соглашением» с Ираном, одновременно планируя возобновить политику максимального давления на страну.