Евросоюз опасается торговой войны с США по примеру той, что уже развязана против Канады, Мексики и Китая. Брюссель решил идти другим путем и привлек лоббистов — республиканскую фирму DCI Group, тесно связанную с командой Дональда Трампа. Фирма должна будет продвигать интересы ЕС в администрации президента США. Это подтверждают документы, с которыми ознакомилось издание Politico.

Контракт с DCI Group был подписан в октябре 2024 года, за несколько недель до победы Трампа на выборах 5 ноября. То есть Брюссель еще тогда начал готовиться к худшему.

Фирма, как пишет Politico, будет консультировать Делегацию ЕС в США по вопросам коммуникации и работы с американскими чиновниками, помогая продвигать европейские товары и инвестиции. Это официальная версия. Неофициально же фирма будет давить и умасливать членов Конгресса, чтобы они оказали давление на Трампа.

Брюссель опасается, что новый президент США выполнит предвыборные угрозы и введет заградительные пошлины на европейские товары.

Пока новый президент США установил 10% тарифы на китайские товары, 25% тарифы против Канады и Мексики. Евросоюз пока не под ударом, но Трамп уже называл его торговую политику «возмутительной» и требовал покупать больше американского газа, автомобилей и сельхозпродукции.

Делегация ЕС в Вашингтоне решила нанять влиятельных лоббистов после неудачного опыта первого срока Трампа, когда доступ европейцев к чиновникам США был ограничен, и европейские дипломаты были вынуждены искать контакты через национальные посольства.

DCI Group хорошо известна в Вашингтоне. В 2016 году ее бывший президент Джим Мерфи возглавлял политический отдел штаба Трампа. Фирма работала с правительством Мьянмы, табачными и энергетическими корпорациями, чтобы добиться преференций или не дать США ввести санкции.

Сейчас Минюст США расследует дело о возможной причастности DCI Group к хакерским атакам на экологических активистов в интересах Exxon Mobil. Среди других клиентов фирмы числится и российский холдинг EN+ Group, ранее попавший под американские санкции.