Опасные нелегалы прибыли из США в Гуантанамо

На американскую военно-морскую базу Гуантанамо прибыла первая группа из 10 нелегальных мигрантов. Минобороны США опубликовало запись, на которой задержанных из самолета пересаживают в транспортный фургон. Напомним, ранее Дональд Трамп подписал указ о переводе свыше 30 тысяч нелегалов в тюрьму Гуантанамо. Колония является частью военно-морской базы Штатов на Кубе.