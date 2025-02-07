ПОЛИТИКА
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Опасные нелегалы прибыли из США в Гуантанамо
На американскую военно-морскую базу Гуантанамо прибыла первая группа из 10 нелегальных мигрантов. Минобороны США опубликовало запись, на которой задержанных из самолета пересаживают в транспортный фургон. Напомним, ранее Дональд Трамп подписал указ о переводе свыше 30 тысяч нелегалов в тюрьму Гуантанамо. Колония является частью военно-морской базы Штатов на Кубе.
Опасные нелегалы прибыли из США в Гуантанамо / Others
7 февраля 2025 г.
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