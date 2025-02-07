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Несмотря на холод и разрушения беженцы возвращаются на север Газы
Несмотря на суровые погодные условия палестинцы продолжают возвращаться в свои дома. По данным палестинского правительственного медиа-офиса, израильская армия уничтожила почти 88% инфраструктуры сектора, включая жилые дома и жизненно важные объекты. Соглашение о прекращении огня вступило в силу 19 января, остановив разрушительную войну Израиля, в результате которой погибло около 47 600 палестинцев, большинство из них женщины и дети, а сектор Газа оказался в руинах.
Несмотря на холод и разрушения беженцы возвращаются на север Газы / Others
7 февраля 2025 г.
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