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Россия взяла крупнейший со времен Бахмута город Украины
После более чем полугода интенсивных боев Минобороны РФ отчиталось о взятии Торецка
Россия взяла крупнейший со времен Бахмута город Украины
Торецк, 19 декабря 2024 года / Фото: Reuters / Others
7 февраля 2025 г.

Российские войска установили контроль над городом Торецк в Донецкой области, заявило в пятницу Минобороны РФ, упоминая его как «Дзержинск» (название использовалось в эпоху СССР).

Киев пока не подтверждает эти сообщения. Украинский OSINT-проект DeepState на своей карте обозначает Торецк как почти полностью захваченный российскими войсками.

Бои за город шли уже семь с половиной месяцев. Если сообщение достоверно, Торецк — с довоенным населением порядка 35 тыс. человек — окажется крупнейшим городом, захваченным ВС РФ с момента взятия ими Бахмута в мае 2023.

Бои за Бахмут стали одними из самых кровавых за всю российско-украинскую войну: по разным оценкам, в попытках взять этот ключевой город россияне потеряли от 32 до 45 тыс. солдат погибшими.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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