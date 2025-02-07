Российские войска установили контроль над городом Торецк в Донецкой области, заявило в пятницу Минобороны РФ, упоминая его как «Дзержинск» (название использовалось в эпоху СССР).

Киев пока не подтверждает эти сообщения. Украинский OSINT-проект DeepState на своей карте обозначает Торецк как почти полностью захваченный российскими войсками.

Бои за город шли уже семь с половиной месяцев. Если сообщение достоверно, Торецк — с довоенным населением порядка 35 тыс. человек — окажется крупнейшим городом, захваченным ВС РФ с момента взятия ими Бахмута в мае 2023.

Бои за Бахмут стали одними из самых кровавых за всю российско-украинскую войну: по разным оценкам, в попытках взять этот ключевой город россияне потеряли от 32 до 45 тыс. солдат погибшими.