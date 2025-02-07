Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана и один из лидеров иранской оппозиции, заявил, что Министерство иностранных дел Германии запретило ему участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14–16 февраля.

По его словам, несмотря на полученное приглашение, его участие было заблокировано по инициативе немецких властей. В своем посте на X от 6 февраля Пехлеви назвал это решение политически мотивированным. «Вмешательство МИД Германии ставит страну на неверную сторону истории», — отметил он.

Германия остается крупнейшим экономическим партнером Ирана в Европе. Пехлеви обвинил немецкое правительство в уступках Тегерану, напомнив о поставках немецкой компанией Bosch 8 тыс. камер видеонаблюдения в Иран в 2016–2018 годах. Он заявил, что его исключение из конференции — следствие давления со стороны Тегерана.

Несмотря на отказ в участии, Пехлеви пообещал все равно приехать в Мюнхен. «Освобождение Ирана никогда не будет зависеть от иностранных правительств», — подчеркнул он.

МИД Германии ответил, что Мюнхенская конференция по безопасности самостоятельно решает, кого приглашать. В ведомстве утверждают, что ни одно приглашение иранским оппозиционерам не было отозвано. Однако ряд европейских политиков осудили ситуацию. Депутат Европарламента от Швеции Чарли Веймерс назвал решение Берлина «позорным».

Пехлеви выступает за создание демократического и светского Ирана. Несмотря на монархическое происхождение, он поддерживает смену режима через свободные выборы и защиту прав человека. Американо-иранские аналитики называют его «наиболее авторитетным лидером иранской оппозиции за пределами страны».