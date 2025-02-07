Миллиардер и советник Дональда Трампа по вопросам госэффективности Илон Маск заявил, что США рискуют потерпеть сокрушительное поражение в будущих конфликтах, если срочно не реформируют свою военную стратегию.

«Американские оружейные программы нужно полностью переделать», — написал Маск в X. По его словам, нынешний подход основан на выпуске небольшого числа дорогих систем, рассчитанных на прошлые войны. «Если срочно не внести кардинальные изменения, Америка очень дурным образом проиграет будущую войну», — предупредил он.

Заявления Маска последовали за публикацией его августовского интервью в Военной академии США в Вест-Пойнте, где он обсуждал влияние новых технологий на вооруженные конфликты. Он отметил, что государства часто готовятся к войнам прошлого, приводя в пример Первую мировую, где использовались тактики времен Наполеона.

Маск назвал беспилотники и искусственный интеллект ключевыми элементами современной войны. «Конфликт в Украине уже стал войной дронов», — подчеркнул он, добавив, что передовая становится слишком опасной для людей.

При этом он раскритиковал медленный темп производства американских дронов, несмотря на технологический потенциал. Маск предположил, что пилотируемые истребители вскоре станут устаревшими.

Хотя Маск выступает за применение искусственного интеллекта в военной сфере, он также предупреждает об угрозах. «Меня беспокоит экзистенциальный риск ИИ», — признался он, упомянув сценарий из «Терминатора», в котором автономное оружие выходит из-под контроля.

Он подчеркнул важность космических коммуникаций, таких как его спутниковая сеть Starlink, для современных военных операций, а также необходимость тщательного тестирования новых технологий перед их массовым внедрением.