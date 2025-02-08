На Аляске потерпел крушение самолет авиакомпании Bering Air, сообщило издание Associated Press. Все 10 человек на борту погибли.

Обломки самолета обнаружили на талом льду залива Нортона с вертолета. Спасатели спешат убрать их, так как лед неустойчив, а погодные условия ухудшаются. В Номе проходят молитвенные бдения по погибшим и их семьям.

Самолет турбовинтовой Bering Air выполнял регулярный рейс и исчез с радаров через 40 минут после взлета. В Береговой охране сообщили, что произошло «какое-то событие», приведшее к резкому снижению высоты и скорости. Однако сигнала бедствия экипаж не подавал. Причина крушения пока не установлена.

На Аляске авиация остается основным средством передвижения из-за огромных расстояний и слабой дорожной инфраструктуры. Bering Air обслуживает 32 деревни, выполняя рейсы шесть дней в неделю.

Произошедшее стало самой крупной авиакатастрофой на Аляске с 2013 года. Тогда при крушении грузового лайнера также погибли десять человек.

Это третья авиакатастрофа в США за последние дни. Ранее под Вашингтоном пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом, погибли 67 человек. Через два дня в Филадельфии на перекресток рухнул медицинский борт, унеся жизни семи человек.