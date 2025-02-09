Момент встречи в Рамалле палестинцев, освобожденных из израильских тюрем

Израиль освободил из своих тюрем 183 палестинца в рамках очередного этапа обмена заложниками с ХАМАС. Их с радостью встретили жители оккупированного Западного берега. Среди вышедших на свободу 18 человек были приговорены к пожизненному заключению, 54 отбывали наказание в тюрьмах строгого режима. 111 освобожденных — это палестинцы, задержанные в секторе Газа после начала войны 7 октября. #Палестина #Израиль #Освобождение #ЗападныйБерег #Газа #ХАМАС #ОбменЗаложниками #Политика #СвободаПалестине #БлижнийВосток