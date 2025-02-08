ПОЛИТИКА
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Ливан и Сирия усиливают контроль границы
Ливан и Сирия договорились усилить контроль границы после задержания вооруженных контрабандистов
Ливан и Сирия усиливают контроль границы
Граница между Сирией и Ливаном / Фото: Reuters
8 февраля 2025 г.

Президент Ливана Джозеф Аун обсудил с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шара безопасность общей границы. В телефонном разговоре Аун подтвердил готовность к сотрудничеству с новым правительством Сирии.

Стороны договорились усилить контроль и «совместно защищать мирное население».

Переговоры прошли на фоне сообщений сирийского агентства SANA о столкновении между контрабандистами и силами безопасности Сирии в районе селения Хавейк. По данным агентства, задержаны несколько человек, у них изъято большое количество оружия.

Граница между Ливаном и Сирией протяженностью 375 км проходит через сложные горные участки, многие из которых остаются неофициальными переходами. Несмотря на наличие шести официальных пропускных пунктов, регион известен частыми случаями нелегальной активности.

Кроме того, политический крах режима Асада в Сирии вызвал массовое бегство высокопоставленных чиновников. Ливан стал транзитной точкой для преступников, что привлекло к стране повышенное внимание.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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