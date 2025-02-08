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Израиль душит радость палестинцев
Израиль освободил 42 палестинских заключенных, но продолжает давление на их семьи, запрещая празднования
Израиль душит радость палестинцев
Палестинцы встречают освобожденных / Фото: AP
8 февраля 2025 г.

В рамках пятого раунда обмена пленными между ХАМАС и Израилем 42 палестинца, содержавшихся в израильской тюрьме Офер, переданы сотрудникам Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Колонна МККК покинула военную тюрьму Офер на оккупированном Западном берегу реки Иордан и направилась в Рамаллу, где жители собрались, чтобы приветствовать освобожденных.

Четверо из заключенных были доставлены в больницы из-за плохого состояния здоровья, сообщает Палестинское общество Красного Полумесяца.

В обмен на освобождение троих израильских гражданских, один из которых имеет гражданство Германии, Израиль должен отпустить 183 палестинца. Среди них 18 приговорены к пожизненному заключению, 54 получили длительные сроки, а 111 были задержаны в Газе после 7 октября 2023 года.

На фоне обмена израильские военные провели рейды в домах семей заключенных на Западном берегу, требуя отказаться от празднования их освобождения.

Дочь одного из заключенных, журналистка Бюшра эт-Тавиль сообщила Anadolu, что израильские солдаты пригрозили арестовать всех членов семьи в случае празднования освобождения отца.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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