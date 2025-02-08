Китай решительно осудил попытки США подорвать отношения КНР и Панамы, заявил помощник министра иностранных дел Чжао Чжиюань на встрече с послом Панамы в Китае Мигелем Лекаро.

Кроме того, Китай сделал Панаме представление из-за ее решения выйти из инициативы «Один пояс, один путь», сообщает в субботу МИД КНР.

«Помощник министра иностранных дел КНР Чжао Чжиюань 7 февраля 2025 года встретился с послом Панамы в Китае Мигелем Лекаро и сделал строгое представление Панаме в связи с намерением страны расторгнуть меморандум о взаимопонимании между Китаем и Панамой по совместному строительству инициативы «Один пояс, один путь», — говорится в опубликованном в субботу заявлении.

Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино объявил о выходе страны из китайской инициативы «Один пояс, один путь», подчеркнув, что это решение было принято задолго до визита госсекретаря США Марко Рубио. По его словам, посол Панамы уже передал Китаю документ о немедленном прекращении участия.

Чжао Чжиюань отметил, что Пекин выступает против давления и угроз со стороны США, направленных на подрыв китайско-панамских отношений и дискредитацию инициативы «Один пояс, один путь».

«Китай уважает суверенитет и территориальную целостность Панамы и выступает за то, чтобы все страны, большие и малые, были равны, уважали друг друга и выполняли свои обещания», — заявил китайский представитель.

Ситуация обострилась после слов президента США Дональда Трампа во время инаугурации 20 января о намерении взять под контроль Панамский канал. 2 февраля госсекретарь Рубио прибыл в Панаму и заявил президенту страны, что Вашингтон не намерен сохранять статус-кво на фоне растущего влияния Китая в регионе. После этого Панама объявила о выходе из соглашения с КНР.