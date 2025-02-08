Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о стремлении сформировать позитивную повестку в двусторонних отношениях с Анкарой, сообщает Елисейский дворец.

Франция подчеркнула важность инклюзивного переходного процесса в Сирии, с уважением ко всем слоям общества, и подтвердила поддержку единства и суверенитета страны.

Также Париж отметил необходимость продолжения борьбы с ДЕАШ и выразил готовность к укреплению диалога с Турцией.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Макроном, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган отметил, что расширение диалога между Анкарой и Парижем может позитивно повлиять на развитие сотрудничества, особенно в сфере оборонной промышленности. По его словам, у Турции и Франции есть значительный потенциал для взаимодействия в различных областях.

Турецкий лидер также поддержал решение Евросоюза приостановить санкции против Сирии, назвав этот шаг оправданным. Он подчеркнул важность полного снятия ограничений в будущем и заверил, что Турция продолжит оказывать помощь Сирии.

Кроме того, президент подчеркнул необходимость сохранения перемирия между ХАМАС и Израилем, а также скорейшего начала работы над долгосрочным решением конфликта.