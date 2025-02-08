ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Макрон настроен на сближение с Турцией?
Франция заявила о намерении выстраивать позитивную повестку в отношениях с Турцией, акцентировав внимание на ситуации в Сирии и региональных вопросах
Макрон настроен на сближение с Турцией?
Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон / Others
8 февраля 2025 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о стремлении сформировать позитивную повестку в двусторонних отношениях с Анкарой, сообщает Елисейский дворец.

Франция подчеркнула важность инклюзивного переходного процесса в Сирии, с уважением ко всем слоям общества, и подтвердила поддержку единства и суверенитета страны.

Также Париж отметил необходимость продолжения борьбы с ДЕАШ и выразил готовность к укреплению диалога с Турцией.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Макроном, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган отметил, что расширение диалога между Анкарой и Парижем может позитивно повлиять на развитие сотрудничества, особенно в сфере оборонной промышленности. По его словам, у Турции и Франции есть значительный потенциал для взаимодействия в различных областях.

Турецкий лидер также поддержал решение Евросоюза приостановить санкции против Сирии, назвав этот шаг оправданным. Он подчеркнул важность полного снятия ограничений в будущем и заверил, что Турция продолжит оказывать помощь Сирии.

Кроме того, президент подчеркнул необходимость сохранения перемирия между ХАМАС и Израилем, а также скорейшего начала работы над долгосрочным решением конфликта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us