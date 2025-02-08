Египет подчеркнул необходимость сохранения палестинцев в Газе и обеспечения единства с Западным берегом. Об этом заявил министр иностранных дел Бедр Абдулати в телефонном разговоре с главой МИД Португалии Паулу Ранжелем.

«Любое видение послевоенного устройства Газы должно основываться на единстве с Западным берегом и включать возвращение Палестинской администрации в сектор Газа», – подчеркнул Абдулати. Абдулати поблагодарил Португалию за поддержку Египта в ЕС и выразил надежду на дальнейшее укрепление партнерства между Каиром и Брюсселем. Он отметил, что Египет придает большое значение закреплению соглашения о прекращении огня в Газе, выполнению его условий и улучшению гуманитарной ситуации. По словам главы МИД, палестинцы должны остаться в Газе, а народ Палестины — восстановить свои законные права, включая создание независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Ранее Дональд Трамп на пресс-конференции с Биньямином Нетаньяху заявил, что США «возьмут Газу под контроль». Он назвал сектор «зоной полного разрушения» и предложил переселить палестинцев в соседние страны, такие как Египет и Иордания. По его словам, у палестинцев «нет иного выбора, кроме как покинуть Газу», а сам регион можно превратить в «Ривьеру Ближнего Востока». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее предостерег от этнических чисток в секторе Газа. Выступая перед Комитетом по правам палестинского народа, Гутерриш не назвал Трампа напрямую, но подчеркнул: «В поисках решений мы не должны усугублять проблему. Крайне важно оставаться верными международному праву. Крайне важно избегать любых форм этнических чисток». План президента США вызвал бурное возмущение по всему миру. Турция, Китай и Россия также резко осудили предложение. Жители Газы выразили негодование и недоумение. Эксперты назвали инициативу нарушением международного права.