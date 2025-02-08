Президент США Дональд Трамп объявил, что отзывает у бывшего президента Джо Байдена допуск к секретной информации и прекращает его разведывательные брифинги.

В своем посте на платформе Truth Social он сослался на доклад спецпрокурора Роберта Хура, в котором Байден описывался как «благонамеренный пожилой человек с плохой памятью». Байден ранее отверг утверждения о проблемах с памятью.

Представитель Байдена отказался от комментариев для Reuters.

Доклад Хура, опубликованный в 2024 году, подтвердил, что Байдену не будут предъявлены обвинения по делу о секретных документах, обнаруженных у него после ухода с поста вице-президента в 2017 году. Байден назвал обвинения «просто неверными».

Традиционно бывшие президенты продолжают получать разведывательные брифинги, но Трамп утверждает, что Байден сам запретил ему доступ к данным о национальной безопасности.

В 2021 году Байден заявлял в интервью CBS, что не считает нужным предоставлять Трампу разведданные, опасаясь утечек. Тогда он спросил: «Какой смысл в том, чтобы проводить для него брифинги?»