В Москве вспыхнул крупный пожар в здании бывшего Электрозавода, сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС. Очаг возгорания находился в танцевальной студии, сообщает телеграм-канала Baza. Пожару присвоена третья степень опасности, для спасения людей развернуты подъемники.

Как минимум 10 детей пострадали — они надышались угарным газом. Около 40 человек могли оказаться в огненной ловушке внутри здания, еще 30 находились на Роллер-арене.

Baza публикует видео, на которых люди пытаются выбраться через окна.

Позже МЧС России сообщило, что 90 человек удалось спасти, 120 эвакуированы.

«Использовались спасустройства и подъемные механизмы. Сведений о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на московский департамент здравоохранения сообщает о трех госпитализированных в результате пожара.

Причиной возгорания могли стать неисправность электропроводки или перегруз сети. Следственный комитет начал проверку, возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.