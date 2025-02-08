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Крупный пожар в Москве
В Москве загорелось здание бывшего Электрозавода, внутри могли находиться заблокированные огнем люди, в том числе дети
Крупный пожар в Москве
Пожар в Москве / Фото: МЧС РФ / Others
8 февраля 2025 г.

В Москве вспыхнул крупный пожар в здании бывшего Электрозавода, сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС. Очаг возгорания находился в танцевальной студии, сообщает телеграм-канала Baza. Пожару присвоена третья степень опасности, для спасения людей развернуты подъемники.

Как минимум 10 детей пострадали — они надышались угарным газом. Около 40 человек могли оказаться в огненной ловушке внутри здания, еще 30 находились на Роллер-арене.

Baza публикует видео, на которых люди пытаются выбраться через окна.

Позже МЧС России сообщило, что 90 человек удалось спасти, 120 эвакуированы.

«Использовались спасустройства и подъемные механизмы. Сведений о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на московский департамент здравоохранения сообщает о трех госпитализированных в результате пожара.

Причиной возгорания могли стать неисправность электропроводки или перегруз сети. Следственный комитет начал проверку, возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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