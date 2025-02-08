Министерство обороны Украины готовит контрактную программу для привлечения граждан в возрасте от 18 до 24 лет в ряды ВСУ. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в интервью Reuters.

Он подчеркнул, что речь идет не о мобилизации, а о специальном контракте для желающих присоединиться к армии.

Срок службы составит один год. Контракт предусматривает ряд льгот, включая возможность бесплатного образования и жилищного кредита.

Зеленский заявил, что подробности программы будут раскрыты в ближайшие дни.

Майк Уолтц, назначенный Трампом советником по национальной безопасности, ранее заявлял, что Украина должна решить проблему нехватки личного состава, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте и приступить к переговорам.

«Если украинцы хотят, чтобы весь мир боролся за демократию, они должны быть полностью привержены этому сами», — отметил Уолтц.

Зеленский неоднократно выступал против снижения мобилизационной планки, подчеркивая, что слабость Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызвана нехваткой вооружений. «Возраст солдата не имеет значения, если у него нет оружия», — заявил украинский лидер в декабре.

Бывшая администрация Байдена также призывала Украину призывать более молодых граждан, предлагая дополнительное обучение и снабжение со стороны США. Однако Зеленский настаивал, что не может позволить себе жертвовать будущими поколениями ради войны, которая уже истощила ресурсы страны.